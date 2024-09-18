Украина – Ангола 7:2

Голы: Жук, 7 (с пенальти), Корсун, 13, 16, Мельник, 26, Зварич, 28, Чернявский, 32, Швед, 40 – Элбер, 17, Веду

В стартовом туре чемпионата мира-2024 по футзалу "сине-желтые" разгромно уступили Аргентине (1:7). Украинцы получили возможность реабилитироваться в поединке против Анголы, пишет 24 Канал.

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Как сыграла Украина против Анголы

Ангольцы в дебютном матче устроили зрелищную перестрелку с Афганистаном, но в итоге уступили со счетом 4:6. Поэтому африканцы тоже были настроены исправить турнирное положение.

С первых минут поединка украинцы завладели инициативой. Реализовать свое преимущество "сине-желтые" сумели на 7-й минуте встречи. Рефери указал на отметку из-за нарушения на Жуке. Сам пострадавший уверенно реализовал приговор судьи. 1:0 – украинцы повели в счете.

Ангольцы сразу же имели возможность восстановить паритет, однако Сухов спас команду от неприятностей. На 13-й минуте "сине-желтые" быстро разыграли стандарт, который результативно завершил Корсун. Это был первый гол игрока испанской Осасуны Магна на Мундиале.

Уже через три минуты Корсун оформил дубль, воспользовавшись пасом от Фаренюка. До перерыва украинцы не сумели сохранить ворота "сухими". Главная звезда Анголы Элбер на 17-й минуте забил красавец-гол после индивидуального прохода.

В начале второго тайма украинцы создали несколько возможностей вблизи ворот ангольцев, но никак не могли реализовать свое преимущество. Невезение и надежная игра голкипера африканцев не давали нашей команде развить успех.

Достичь своей цели подопечные Косенко сумели на 21-й минуте. Мельник великолепным ударом со стандарта увеличил разрыв в счете. Ангольцы не успели оправиться, как мяч снова затрепетал в сетке их ворот – отличился Зварич.

В конце встречи наши казаки отличились еще дважды – забивали Чернявский и Швед. У Анголы один мяч забил Веду.

В итоге "сине-желтые" одержали разгромную победу над Анголой со счетом 6:1.

Сборная Украины набрала три балла и оттолкнулась от последнего места в квартете С. Свой следующий матч команда Косенко сыграет 21 сентября против Афганистана. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.