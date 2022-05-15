Невероятное выступление украинской команды
В тринадцатый соревновательный день украинцы завоевали восемь наград, из которых сразу пять золотых. Украинцы завоевали медали в трех видах спорта – спортивном ориентировании, борьбе и легкой атлетике. Вместе с этими восемью наградами у Украины уже 137 медалей на Дефлимпиаде-2021.
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Как прошел 13-й день соревнований для Украины
- "Золото": спортивная ориентировка – мужская команда, борьба – Анатолий Червоненко (до 86 килограммов), легкая атлетика – Анастасия Сидоренко (бег на 800 метров), Владимир Данильченко (тройной прыжок), женская эстафета 4х400 метров.
- "Серебро": борьба – Никита Латюк (до 92 килограммов), легкая атлетика – Руслана Муравская (прыжки в высоту)
- "Бронза": борьба – Сергей Драган (до 125 килограммов)
В общей сложности национальная команда завоевала 137 медалей – 61 золотую, 38 серебряных и 38 бронзовых.
И по показателю добытых медалей, и по количеству золота Украина идет единоличным лидером в медальном зачете Дефлимпиады-2021.
Украина досрочно стала победительницей медального зачета, это произошло во второй раз в истории сборной Украины. На втором месте закончит соревнование США.
Уникальные рекорды
Украинцы впервые в истории пересекли отметку в 50 золотых медалей: за день до окончания соревнований национальный рекорд вырос до 61 золотой награды за Игры.
До этого более 50 наград удавалось получить только россиянам. Это было на последних двух Дефлимпиадах: 2013 – 67, 2017 – 85.
Также 137 медалей – это самый лучший показатель за всю историю выступлений национальной команды.
Лишь дважды одна сборная получала больше наград за одну Дефлимпиаду. В 2013 и 2017 годах Россия выигрывала медальный зачет Игр со 177 и 199 наградами.
Украина впервые за время выступлений на Дефлимпийских играх завоевала более 100 медалей. Предыдущий лучший результат – 99 наград (2017 год).