Без неожиданностей не обошлось. Со старта в Украине выйдут Цыганков, Пятов и Тимчик.

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Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Йоэл Погьянпало, Пукки.

Запасные: Йоронен, Эрикссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Иванов, Риски, Хямяляйнен.

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Замены: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.