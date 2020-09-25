Голкипер "Челси" и сборной Испании Кепа Аррисабалага в ближайшее время покинет лондонский клуб. "Синие" планируют отдать самого дорогого вратаря мира в аренду и уже нашли ему замену.

"Челси" купил голкипера французского "Рейна" Эдуара Мэнди. Поэтому "аристократы" настроены дать игровую практику Кепе и готовы отдать голкипера в аренду, сообщает The Sun.

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"Челси" выставил "за дверь" самого дорогого голкипера мира

В августе 2018 года футболист подписал контракт с "Челси" за рекордные для голкипера 80 миллионов евро. После этого трансфера Кепа стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

Кепа не оправдал ожидания, которые были возложены на него. Он допускает много ошибок, которые часто являются очень результативными.

Перед трансфером известный карикатурист Омар Момани шутил о переходе Мэнди. Вроде убрать Кэпу с поля не всегда легко. Но Мэнди может быть тем, кто это делает для клуба, написал Омар. Отметим, что в финале Кубка Лиги 2019 года Кепа отказался выходить на замену, за это как раз вспомнил карикатурист.

Мэнди заключил с клубом 5-летний контракт, а его трансфер оценивается в 22 миллиона фунтов.