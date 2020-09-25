Указали "на дверь": "Челси" лишится самого дорогого голкипера мира
Голкипер "Челси" и сборной Испании Кепа Аррисабалага в ближайшее время покинет лондонский клуб. "Синие" планируют отдать самого дорогого вратаря мира в аренду и уже нашли ему замену.
"Челси" купил голкипера французского "Рейна" Эдуара Мэнди. Поэтому "аристократы" настроены дать игровую практику Кепе и готовы отдать голкипера в аренду, сообщает The Sun.
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"Челси" выставил "за дверь" самого дорогого голкипера мира
В августе 2018 года футболист подписал контракт с "Челси" за рекордные для голкипера 80 миллионов евро. После этого трансфера Кепа стал самым дорогим вратарем в истории футбола.
Кепа не оправдал ожидания, которые были возложены на него. Он допускает много ошибок, которые часто являются очень результативными.
Перед трансфером известный карикатурист Омар Момани шутил о переходе Мэнди. Вроде убрать Кэпу с поля не всегда легко. Но Мэнди может быть тем, кто это делает для клуба, написал Омар. Отметим, что в финале Кубка Лиги 2019 года Кепа отказался выходить на замену, за это как раз вспомнил карикатурист.
- Кепа – воспитанник "Атлетик Бильбао", где выступал за фарм-клуб и молодежный состав.
- В начале 2015 года был отдан в аренду в клуб Сегунды "Понферрадина".
- Летом 2016 года был заявлен за родной "Атлетик Бильбао". Впоследствии стал основным вратарем команды.
- В августе 2018 пополнил состав "синих". Играл за различные возрастной национальные команды Испании. А с 2017 выступает за главную команду страны.