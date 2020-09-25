Голкіпер "Челсі" та збірної Іспанії Кепа Аррісабалага найближчим часом покине лондонський клуб. "Сині" планують віддати найдорожчого воротаря світу в оренду та вже знайшли йому заміну.

"Челсі" купив голкіпера французького "Рейна" Едуара Менді. Тому "аристократи" налаштовані дати ігрову практику Кепі та готові віддати голкіпера в оренду, повідомляє The Sun.

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"Челсі" виставив "за двері" найдорожчого голкіпера світу

У серпні 2018 року футболіст підписав контракт з "Челсі", за рекордні для голкіпера 80 мільйонів євро. Після цього трансферу Кепа став найдорожчим воротарем в історії футболу.

Кепа не виправдав очікування, які були покладені на нього. Він допускає багато помилок, які часто є дуже результативними.

Перед трансфером відомий карикатурист Омар Момані жартував про перехід Менді. Начебто прибрати Кепу з поля не завжди легко. Але Менді може бути тим, хто це робить для клубу, написав Омар. Наголосимо, що у фіналі Кубка ліги 2019 року Кепа відмовився виходити на заміну, за це якраз згадав карикатурист.

Менді уклав з клубом 5-річний контракт, а його трансфер оцінюється в 22 мільйони фунтів.