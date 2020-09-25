Вказали "на двері": "Челсі" позбудеться найдорожчого голкіпера світу
Голкіпер "Челсі" та збірної Іспанії Кепа Аррісабалага найближчим часом покине лондонський клуб. "Сині" планують віддати найдорожчого воротаря світу в оренду та вже знайшли йому заміну.
"Челсі" купив голкіпера французького "Рейна" Едуара Менді. Тому "аристократи" налаштовані дати ігрову практику Кепі та готові віддати голкіпера в оренду, повідомляє The Sun.
Читайте також: Романа Абрамовіча підозрюють у незаконній покупці гравців, які грали проти "Челсі"
"Челсі" виставив "за двері" найдорожчого голкіпера світу
У серпні 2018 року футболіст підписав контракт з "Челсі", за рекордні для голкіпера 80 мільйонів євро. Після цього трансферу Кепа став найдорожчим воротарем в історії футболу.
Кепа не виправдав очікування, які були покладені на нього. Він допускає багато помилок, які часто є дуже результативними.
Перед трансфером відомий карикатурист Омар Момані жартував про перехід Менді. Начебто прибрати Кепу з поля не завжди легко. Але Менді може бути тим, хто це робить для клубу, написав Омар. Наголосимо, що у фіналі Кубка ліги 2019 року Кепа відмовився виходити на заміну, за це якраз згадав карикатурист.
- Кепа – вихованець "Атлетік Більбао", де виступав за фарм-клуб та молодіжний склад.
- На початку 2015 року був відданий в оренду в клуб Сегунди "Понферрадіна".
- Влітку 2016 року був заявлений за рідний "Атлетік Більбао". Згодом став основним воротарем команди.
- У серпні 2018 поповнив склад "синіх". Грав за різні віковій національні команди Іспанії. А з 2017 виступає за головну команду країни.