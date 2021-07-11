Англия – Италия: на "Уэмбли" перед финалом состоялась церемония закрытия Евро-2020 – фото

11 июля 2021 , 22:35
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Источник:

24 канал

Финальный поединок Евро-2020 состоялся в воскресенье, 11 июля. На зеленом газоне "Уэмбли" в Лондоне встретились сборные Англии и Италии.

За несколько мгновений до начала встречи болельщики на стадионе могли наблюдать церемонию закрытия турнира. В то же время свидетелями захватывающего действа стали все, кто следил за матчем у телеэкранов.

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Церемония закрытия Евро-2020

  • Началась церемония закрытия Евро-2020 с обратной отсчета – было слышно бой часов. Над "Уэмбли" пролетели 9 истребителей нарисовали в небе цвета Англии и Италии.


Истребители в небе на церемонии закрытия Евро-2020 / Фото Getty Images

  • На футбольное поле вынесли 10-метровую копию кубка Анри Делоне – трофея, который вручается победителю чемпионата Европы. Газон стадиона накрыли двумя 30-метровыми футболками финалистов.


Огромная копия трофея Анри Делоне / Фото Getty Images

  • Кроме этого, организаторы использовали более одной тысячи пиротехнических изделий. Сопровождалось это действо выступлением британского военного оркестра Band of the Coldstream Guards.


Церемония закрытия Евро-2020 / Фото Getty Images

  • На большом экране появились воспоминания о всех победителях Евро. Завершалась церемония вынесением оригинального трофея, который продемонстрировали болельщикам.


Оригинальный трофей чемпионатов Европы / Фото Getti Images

Автор: Олег Васьків