Сборная Англии впервые в своей истории может стать победителем чемпионата Европы. Родоначальники футбола еще никогда не побеждали на этом турнире. Да и выход в финал для них – тоже впервые.

Зато Италия победила на чемпионате Европы еще в далеком 1968 году. А в 2000 и 2012 году "скуадра адзурра" добиралась до финалов.

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Путь Италии и Англии к финалу

Обе сборные выиграли в своей группе. Хотя англичане сделали это несколько напряженно, забив лишь два гола на групповом этапе. Итальянцы же "разнесли" Турцию и Швейцарию в стартовых турах, а после этого и сборную Уэльса.

Далее в Италии был довольно сложный матч с Австрией. Англия же победила Германию.

В четвертьфинале англичане с разгромным счетом обыграли сборную Украины. Италия же нанесла поражение Бельгии.

В полуфинале обе команды не смогли победить в основное время. Итальянцам понадобилась серия пенальти в матче против Испании. Англия же прошла Данию из-за спорного пенальти в овертайме.

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Онлайн-трансляция матча Англия – Италия

Матч Англия – Италия в Украине транслируют каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". На сайте Спорт 24-текстовая онлайн-трансляция матча. А также видео голов.