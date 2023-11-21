Уэльсу остается надеяться на плей-офф: Хорватия вслед за Турцией вышла на Евро-2024

В заключительном туре квалификации чемпионата Европы 2024 определялась судьба второй путевки на континентальный форум из группы D. Её удалось завоевать сборной Хорватии.

Уэльс – Турция – 1:1

Голы: Неко Уильямс (7) – Юсуф Язиджи (70, пен)

Хорватия – Армения – 1:0

Гол: Анте Будимир (43)

21 ноября состоялись последние поединки квалификационного раунда чемпионата Европы 2024. Единственной интригой в группе D было то, кто заберет вторую путевку на континентальную форму после Турции – Хорватия или Уэльс, пишет 24 Канал.

Читайте также: Отбор на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица

В заключительном туре Уэльс принимал Турцию, а Хорватия, опережавшая валлийцев на два очка, играла на своем поле против Армении. Уэльсу для выхода на Евро-2024 необходимо было не только обязательно выигрывать свой матч, но и надеяться на осечку прямого конкурента.

Уэльс не смог выйти на Евро-2024

Получить подарок от хорватов валлийцам не повезло, да и победить турков не удалось. "Шашечные" же одержали необходимую победу над Арменией, которую возглавляет бывший тренер сборной Украины Александр Петраков.

Таким образом Хорватия получила прямую путевку на чемпионат Европы. Уэльс еще может квалифицироваться на Евро-2024 в случае успешного выступления в плей-офф, который состоится в марте 2024 года.