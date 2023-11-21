Уельс – Туреччина – 1:1

Голи: Неко Вільямс (7) – Юсуф Язіджи (70, пен)

Хорватія – Вірменія – 1:0

Гол: Анте Будімір (43)

21 листопада відбулися останні поєдинки кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2024. Єдиною інтригою в групі D було те, хто забере другу путівку на континентальний форму після Туреччини – Хорватія чи Уельс, пише 24 Канал.

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У заключному турі Уельс приймав Туреччину, а Хорватія, яка випереджала валійців на два очки, грала на своєму полі проти Вірменії. Уельсу для виходу на Євро-2024 необхідно було не лише обов'язково вигравати свій матч, а й сподіватися на осічку прямого конкурента.

Уельс не зміг вийти на Євро-2024

Отримати подарунок від хорватів валлійцям не пощастило, та й перемогти турків не вдалося. "Шашкові" ж здобули необхідну перемогу над Вірменією, яку очолює колишній тренер збірної України Олександр Петраков.

Таким чином, Хорватія отримала пряму путівку на чемпіонат Європи. Уельс ще має змогу кваліфікуватися на Євро-2024 у разі успішного виступу в плей-оф, що відбудеться у березні 2024 року.

До речі, у плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи 2024 також виступить збірна України. Напередодні "синьо-жовті" не зуміли вирвати пряму путівку, зігравши внічию з Італією (0:0) у вирішальній грі.