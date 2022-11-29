Отомстили за Украину: Англия разгромила Уэльс и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 – видео голов
Подопечные Гарета Саутгейта забили три "сухих" мяча валлийцам после перерыва и оставили их на последнем месте в группе В. Напомним, что именно "драконы" не пустили сборную Украины на катарский Мундиаль.
Уэльс – Англия 0:3
Голы: Решфорд, 50, Фоден, 52, Решфорд, 68.
В группе В на чемпионате мира отыграли матчи последнего тура. В одном из них решалась судьба одного из фаворитов турнира – сборной Англии, пишет 24 канал.
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Команда Гарета Саутгейта набрали четыре балла в первых матчах и была в шаге от выхода в плей-офф. Для этого "трем львам" нужно было не проиграть Уэльсу, а для первого места – обыграть "драконов".
А вот обидчикам Украины нужно было только побеждать англичан и надеяться на ничью в параллельной игре. Впрочем, по игре подопечные Пейджа не показали за счет чего хотели обыграть вицечемпионов Европы.
В первом тайме моментов у обеих команд было мало. Но уже в начале второго тайма англичане включились и забили дважды. Сначала подопечные Саутгейта получили право на штрафную у чужой штрафной и Решфорд метко попал под стойку.
Видео гола Рэшфорда:
А уже через одну минуту отличился Фоден. Кейн перехватил у Дэвиса мяч у площадки и прострелил на набегающего Фила. Игрока МанСити не успели накрыть, и тот без проблем пробил Уорда.
Видео гола Фодена:
Уэльс попытался организовать контригру, но тут же получил третий мяч в свои ворота. Решфорд получил мяч на углу площадки, нашел возможность удара и мощно пробил Уорда, оформив дубль.
Второй гол Решфорда:
Этот гол, по сути, поставил точку в выступлениях Уэльса на ЧМ-2022. Англия без проблем выиграла группу и вышла в 1/8 финала. Там родоначальникам футбола будет противостоять сборная Сенегала.
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Англия
|2
|1
|0
|9:2
|7
|2
|США
|1
|2
|0
|2:1
|5
|3
|Иран
|1
|0
|2
|4:7
|3
|4
|Уэльс
|0
|1
|2
|1:6
|1