Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни стал полноценным главным тренером Дерби. Он лишился статуса исполняющего обязанности.

О назначении Уэйна Руни главным тренером Дерби сообщается на официальном сайте клуба. Его соглашение рассчитано на 2,5 года – до лета 2023 года.

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Руни официально стал главным тренером после того, как на девяти матчах Дерби был в статусе исполняющего обязанности. За это время команда трижды выиграла, еще четыре раза сыграла вничью. А также трижды проиграла. При этом последнее поражение – в матче 1/32 Кубка Англии от команды Чорли, которая выступает в Национальной лиге Север (шестой по силе дивизион в Англии).

Кроме того, в турнирной таблице Чемпионшипа команда идет на двадцать втором месте с 24 команд (в зоне вылета).

Отметим, что в этом сезоне Руни был еще игроком Дерби, сыграв в одиннадцати матчах и забив 1 гол.