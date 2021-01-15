Форвард Аякса Клас-Ян Хунтелаара сумел оформить дубль в матче, выйдя на замену на 89-й минуте. Его два гола принесли команде победу в матче чемпионата Нидерландов.

Аякс проводил матч чемпионата против Твенте на выезде. И уже на седьмой минуте встречи вышел вперед. Но за шесть минут до конца основного времени хозяевам удалось сравнять счет. И тогда на поле вышел Клаас-Ян Хунтелаар.

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Нападающий вышел на 89-й минуте матча. И уже через минуту забил первый гол после скидки от партнера.

Но ему этого оказалось мало, и еще за минуту он отличился еще раз, перебросив вратаря.

Таким образом, за две минуты Хунтелаар оформил дубль и принес победу Аяксу. Сделал это нападающий за день до 15-летия своего дебюта за команду.

До этого никому не удавалось оформить дубль, выйдя на замену на 89-й минуте матча.

Видеообзор матча Твенте – Аякс