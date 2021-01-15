Колишній нападник збірної Англії Вейн Руні став повноцінним головним тренером Дербі. Він позбувся статусу виконуючого обов'язків.

Про призначення Вейна Руні головним тренером Дербі повідомляється на офіційному сайті клубу. Його угода розрахована на 2,5 роки – до літа 2023 року.

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Руні офіційно став головним тренером після того, як на дев'яти матчах Дербі був у статусі виконуючого обов'язків. За цей час команда тричі виграла, ще чотири рази зіграла внічию. А також тричі програла. При цьому остання поразка – у матчі 1/32 Кубка Англії від команди Чорлі, яка виступає у Національній лізі Північ (шостий за силою дивізіон в Англії).

Окрім того, в турнірній таблиці Чемпіоншипа команда йде на 22-у місці з 24 команд (у зоні вильоту).

Відзначимо, що в цьому сезоні Руні був ще гравцем Дербі, зігравши в одинадцяти матчах та забивши 1 гол.