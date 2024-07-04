Марта Костюк – Дарья Сэвилл 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)

Это был матч 1/32 финала. Лидер национального рейтинга Украины была очень близка к фиаско, однако на характере вырвала победу, сообщает 24 Канал.

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В первом сете соперницы уверенно действовали на своей подаче. В нем был только один брейк и, к сожалению, его сделала австралийская теннисистка в пятом гейме.

Вторая партия наоборот принесла соперницам проблемы на подаче. Из стартовых 8 геймов было 7 брейков и в таком затруднительном положении Марта Костюк выходила на подачу при счете 3:5.

Однако украинка в решающий момент собралась и взяла ее под ноль, а затем записала в свой актив брейк. В итоге, судьба сета решалась на тайбрейке и киевлянка уверенно его выиграла – 7:2.

Это дало очень нужный положительный импульс Марте и она в третьей партии смогла уйти со старта в отрыв. Однако имея преимущество 4:1 украинка не смогла взять свою подачу и позволила сопернице вплотную приблизиться к себе.

В восьмом гейме австралийка имела все шансы сравнять счет, но не реализовала двойной брейк-поинт. В конце концов, все закончилось победой первой ракетки Украины, которая с пятого матчбола на своей подаче закрыла невероятно зрелищный матч.

Смотрите видеообзор матча Костюк – Сэвилл

К слову. Это была третья очная встреча между теннисистками. Теперь преимущество со счетом 2:1 имеет украинка.

Отметим, что в следующем раунде Марта Костюк сыграет с Мэдисон Киз, которой проиграла на британском "мэйджоре" в прошлом году.

Напомним, что 4 июля свои матчи 1/32 финала также сыграют Дарья Снигур и Элина Свитолина, их соперницами будут Елена Остапенко и Юле Нимаер соответственно.