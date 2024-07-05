До неї увійшли сім ефектних розіграшів та ударів. Серед них місце знайшлося й українській тенісистці.

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Краса й важливість в одному флаконі

Було відзначено момент у зустрічі Марти Костюк із Дар'єю Севілл. Він стався у десятому геймі другого сету, коли киянка була дуже близькою до поразки.

Першій ракетці України вдалося виграти надважливе очко ефектним зустрічним ударом. На той момент вона поступалася 4:6, 4:5, але цей розіграш дозволив їй здобути брейк-поінт, а згодом оформити яскравий камбек і пробитися у третє коло турніру.

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Зазначимо, що в 1/16 фіналу Марта Костюк зіграє проти Медісон Кіз. Вони лише одного разу зустрічалися раніше й це сталося на цій самій стадії на тогорічному Вімблдоні. Тоді у двох сетах перемогла американка.