Даяна Ястремская – Надя Подороска 2:0 (6:1, 7:6(1))

В стартовом поединке основной сетки Даяна Ястремская противостояла аргентинцы украинского происхождения Нади Подорской. Это была первая встреча соперниц на корте, пишет 24 Канал.

Читайте также Украинки узнали имена первых соперниц на Уимблдоне-2024: результат жеребьевки

Первая партия прошла при тотальном преимуществе украинской теннисистки. Даяне хватило 25 минут, чтобы закрыть сет со счетом 6:1.

А вот во второй партии Ястремской пришлось приложить немало усилий, чтобы склонить чаши весов в свою пользу. Даяна уверенно начала сет, поведя в счете 3:0 после трех геймов. Подороска сумела отыграться и даже выйти вперед – 6:5. Украинке пришлось перевести игру на тайбрейк. Во время сокращенной игровой партии Ястремская не дала сопернице никаких шансов.

В итоге украинская теннисистка одержала победу – 6:1, 7:6. В следующем круге соперницей Даяны станет Варвара Грачева из Франции.

Марта Костюк – Ребекка Шрамкова 2:0 (6:3, 6:2)

Первая ракетка Украины на старте травяного Грэндслема встречалась со словачкой Ребеккой Шрамковой. Теннисистки ранее встречались еще в 2019 году. Тогда победу праздновала Шрамкова.

Первые четыре гейма стартового сета прошли в равной борьбе. Однако впоследствии преимущество Марты дало о себе знать. Украинка взяла четыре гейма из пяти и закрыла партию – 6:3.

Начало второго сета снова было за Шрамковой. В четвертом гейме Костюк сравняла счет и довела партию до победы – 6:2.

Во втором круге Уимблдонского турнира Костюк сыграет против победительницы пары Дарья Сэвилл – Пейтон Стернс.

К сожалению, неудачно стартовала на Уимблдоне Леся Цуренко. Опытная украинская теннисистка уступила француженке Варваре Грачевой – 0:2 (3:6, 1:6).