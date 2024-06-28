Украинки узнали имена первых соперниц на Уимблдоне-2024: результат жеребьевки

В пятницу, 28 июня, состоялась жеребьевка Уимблдонского турнира. Он традиционно станет третьим "мэйджором" года после Australian Open и Ролан Гаррос.

В основной сетке одиночного разряда турнира сыграет сразу восемь украинских теннисисток. Это рекордное количество для отечественного тенниса, предыдущее достижение держалось с 2008 года, когда на английских кортах выступили 7 украинок, пишет 24 Канал.

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С кем сыграют украинки в первом круге Уимблдона

Это стало возможным благодаря успешному прохождению квалификации Дарьи Снигур и Юлии Стародубцевой. Причем первая сделала это в невероятном стиле, сделав камбэк после того, как проиграла стартовый сет и уступала 0:4 во втором, а уже в решающей партии отыгралась с 1:4!

По рейтингу в основную сетку попали – Марта Костюк (WTA: 18), Элина Свитолина (WTA: 21), Даяна Ястремская (WTA: 28), Ангелина Калинина (WTA: 44) и Леся Цуренко (WTA: 57). Екатерина Байндл воспользовалась "замороженным" рейтингом.

Результаты жеребьевки для украинских теннисисток

Марта Костюк – Ребекка Шрамкова

Элина Свитолина – Магда Линетт

Даяна Ястремская – Надя Подороска

Ангелина Калинина – Элина Аванесян

Леся Цуренко – Варвара Грачева

Екатерина Байндл – Лаура Зигемунд

Юлия Стародубцева – Алисон ван Эйтванк

Дарья Снигур – Осеан Доден

. Уимблдон-2024 пройдет на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Он продлится с 1 по 14 июля.

Напомним, что действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова. Она в полуфинале переиграла Элину Свитолину, которая выступила лучше всех среди украинок на прошлогоднем турнире в одиночном разряде.