Создала чудо на виду: звезда сборной Украины поддержал Свитолину на Уимблдоне – мощное фото

Во вторник, 11 июля, Элина Свитолина встречалась в 1/4 финала Уимблдона-2023 против первой ракетки мира из Польши и подруги Украины Иги Швентек. Украинцам удалось дожать польку в трех сетах.

Теннисистки обменялись сетами 5:7 и 7:6. Поэтому судьба выхода в полуфинал Уимблдона решалась в третьем сете, где, к счастью, сильнее была украинка – 2:6. Свитолина сенсационно переиграла Первая ракетка планеты и пробилась в 1/2 финала старейшего теннисного турнира.

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Семья Зинченко в роли фанатов Свитолиной

Сил Элини добавляла поддержка болельщиков, как с трибун, так и за пределами корта. С экранов за четвертьфиналом следил левый защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко.

Свитолиный грех было проигрывать, имея столь мощную поддержку.

Держим кулаки за тебя,

– подписал футболист, добавив эмоджи флага Украины.



Зинченко поддержал Свитолину / Скриншот из инстаграмма футболиста

Жена футболист Влада Седан, которая сейчас при надежде, увидела поединок Свитолиной с трибун лондонской арены.



Власти Седан на матче Свитолиной на Уимблдоне / Фото с инстаграмма жены Зинченко

Семья Александра Зинченко почти в полном составе болела за украинскую теннисистку. До полной картины не хватает только их маленькой дочери Евы.

Свитолина благодаря невероятным выступлениям на Уимблдооне-2023 смогла вернуть звание первой ракетки Украины, которым долго владела Ангелина Калинина. Элина с 3 месяца из-за пределов топ-1000 снова станет лучшей в Украине.

В полуфинале Уимблдона-2023 Свитолина сыграет против выбившей из турнира Джессику Пегулу чешки Маркеты Вондроушовой.