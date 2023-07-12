Теннисистки обменялись сетами 5:7 и 7:6. Поэтому судьба выхода в полуфинал Уимблдона решалась в третьем сете, где, к счастью, сильнее была украинка – 2:6. Свитолина сенсационно переиграла Первая ракетка планеты и пробилась в 1/2 финала старейшего теннисного турнира.
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Семья Зинченко в роли фанатов Свитолиной
Сил Элини добавляла поддержка болельщиков, как с трибун, так и за пределами корта. С экранов за четвертьфиналом следил левый защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко.
Свитолиный грех было проигрывать, имея столь мощную поддержку.
Держим кулаки за тебя,
– подписал футболист, добавив эмоджи флага Украины.
Зинченко поддержал Свитолину / Скриншот из инстаграмма футболиста
Жена футболист Влада Седан, которая сейчас при надежде, увидела поединок Свитолиной с трибун лондонской арены.
Власти Седан на матче Свитолиной на Уимблдоне / Фото с инстаграмма жены Зинченко
Семья Александра Зинченко почти в полном составе болела за украинскую теннисистку. До полной картины не хватает только их маленькой дочери Евы.
В полуфинале Уимблдона-2023 Свитолина сыграет против выбившей из турнира Джессику Пегулу чешки Маркеты Вондроушовой.