Россияне и белорусы получили условия допуска на Уимблдон: никаких соглашений с санкциями

Уже 3 июля стартует старейший теннисный турнир Уимблдон, который проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. В 2023 году на эти соревнования вернули теннисистов из стран-агрессоров.

В прошлом году из-за полномасштабного вторжения России в Украину организаторы Уимблдона отказались допускать к соревнованиям российских и белорусских теннисистов. В 2023 году представители этих враждебных стран в нейтральном статусе возвращаются к соревнованиям на старейший теннисный турнир.

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Чтобы не было никаких связей со странами-агрессорами

Однако для участия на Уимблдоне россиянам и белорускам придется придерживаться жестких и справедливых требований. Однако и это не всё. Организаторы турнира выдвинули новые условия для теннисистов из России и Беларуси, инициатором которых было правительство Великобритании, страны, где будет проходить турнир.

Российские и белорусские теннисистки должны подписать декларации о допуске к Уимблдону. Они не имеют права носить или быть замечены с какими-либо предметами, которые хотя бы как-то указывать на поддержку войны или диктаторских режимов власти их стран.

Также россияне и белорусы не могут получать государственное финансирование или от компаний, которыми руководят лица, на которых наложены санкции. Если спортсмен все еще имеет подобное соглашение, то для участия на Уимблдоне должен расторгнуть все связи с той или иной компанией и предоставить доказательства об этом.

Все эти условия разработаны для того, чтобы спортивная борьба не была прервана какими-либо политическими провокациями россиян или белорусов. Ведь уже бывали подобные случаи, когда российская теннисистка Вероника Кудерметова играла с нашивкой "Татнефти", которая находится под санкциями ЕС. Тогда ей запретили играть с этой надписью.

Уимблдон-2023 продлится на лондонских кортах с 3 по 16 июля. Украину будут представлять Элина Свитолина, получившая wild card, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Екатерина Байндль. Даяна Ястремская, Дарья Снигирь и Катарина Завацкая вошли в альтернативный список с минимальными шансами получить прямую путевку.

Организаторы Уимблдона и на этот раз решили выразить свою солидарность в нашей стране. Один фунт с каждого проданного билета на турнир будет перечислен в помощь Украине.