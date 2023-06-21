Лишь в последнем интервью украинская теннисистка выражала свои надежды на свое участие на Уимблдон. Уже 20 июня молитвы Элины были услышаны, устроители соревнований дали Свитолиной wild card.

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Молитвы украинки были услышаны

Эллине не придется пробиваться в основную сетку старейшего турнира из-за квалификации.

Кроме Свитолиной wild card получили: британки Джоди Беррадж, Кэти Балтер, Гарриэт Дарт, Кэти Свон и Гезер Уотсон, а также американка Винус Уильямс.



Элина Свитолина попала на Уимблдон-2023 / Скриншот с сайта соревнований

Ранее украинская теннисистка рассказывала, что не будет играть на неделе накануне Уимблдона, ведь не заявлялась ни на какие соревнования. Свитолина сосредоточится на подготовке к старейшему турниру в Лондоне.

Обратите внимание! Уимблдон-2023 будет проходить на кортах всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне с 3 по 16 июля. Отметим, что 1 фунт с каждого проданного билета на турнир будет перечислен в помощь Украине. Вот такая благотворительная инициатива от британцев.

Также на Уимблдоне сыграют другие украинки – Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Екатерина Байндль. Даяна Ястремская, Дарья Снигурь и Катарина Завацкая вошли в альтернативный список с минимальными шансами получить прямую путевку.

Отметим, что в этом году на Уимблдоне будут представители стран-агрессоров, хотя в 2022 году их не допустили к этому турниру.

Напомним, что Свитолина проиграла Линди Фругвиртовой на старте травяного сезона турнира WTA250 в Бирмингеме, хотя была фавориткой противостояния.