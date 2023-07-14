На этой неделе определятся все чемпионы на Уимблдоне-2023, пишет 24 канал. Среди триумфаторов есть и представительница Украины, ведь Людмила Киченок стала победительницей в парном миксте.

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Тем временем определились финалисты в одиночном мужском разряде. Первым стал сербский теннисист Новак Джокович. Вторая ракетка мира в трех сетах разобралась с Янником Зиннером из Италии.

Джокович идет на рекорд

Таким образом, серб уже в пятый раз подряд вышел в финал Уимблдона. В прошлых четырех случаях Новак становился победителем травяного Grand Slam.

Следует знать. Новак Джокович является рекордсменом среди мужчин по количеству выигранных турниров Grand Slam. Серб победил в 23 топ-соревнованиях, что на одно больше чем у Рафаэля Надаля (22).

В общей сложности Джокович семь раз покорял Уимблдон и в этом году может догнать рекордсмена Роджера Федерера. Швейцарец торжествовал на английском топ-турнире 8 раз.

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Исторический шанс для Новака

Соперником Ноле по финалу станет первая ракетка мира Карлос Алькарас. Испанец также без особых проблем в трех сетах справился с "нейтральным" теннисистом из России Даниилом Медведевым.

Для Карлоса это лишь второй финал Grand Slam в карьере и первый – именно на Уимблдоне. Финал пройдет в воскресенье, 16 июля. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

К слову, у Джоковича есть хорошие шансы оформить Большой шлем (победа на всех четырех турнирах Grand Slam в течение года). Ранее Новак уже торжествовал на Australian Open и Ролан Гаррос.

Справка. Среди мужчин Большой шлем оформляли только двое – Дональд Бадж (1938) и Род Лейвер (1962 и 1969). У женщин это достижение подчинялось Морин Конноли (1953), Маргарет Корт (1970) и Штеффи Граф (1988).