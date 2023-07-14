Цього тижня визначаться всі чемпіони на Вімблдоні-2023, пише 24 канал. Серед тріумфаторів є і представниця України, адже Людмила Кіченок стала переможницею у парному міксті.

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Тим часом визначились фіналісти в одиночному чоловічому розряді. Першим став сербський тенісист Новак Джокович. Друга ракетка світу у трьох сетах розібрався із Янніком Зіннером з Італії.

Джокович йде на рекорд

Таким чином, серб вже вп'яте поспіль вийшов до фіналу Вімблдону. У минулих чотирьох випадках Новак ставав переможцем трав'яного Grand Slam.

Варто знати. Новак Джокович є рекордсменом серед чоловіків за кількістю виграних турнірів Grand Slam. Серб переміг у 23-х топ-змаганнях, що на одне більше ніж у Рафаеля Надаля (22).

Загалом Джокович сім раз підкорював Вімблдон і цього року може наздогнати рекордсмена Роджера Федерера. Швейцарець тріумфував на англійському топ-турнірі 8 разів.

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Історичний шанс для Новака

Суперником Ноле по фіналу стане перша ракетка світу Карлос Алькарас. Іспанець також без особливих проблем у трьох сетах впорався із "нейтральним" тенісистом з Росії Даніїлом Мєдвєдєвим.

Для Карлоса це лише другий фінал Grand Slam в кар'єрі і перший – саме на Вімблдоні. Фінал відбудеться у неділю, 16 липня. Початок – о 16:00 за київським часом.

До слова, Джокович має хороші шанси оформити Великий шлем (перемога на всіх чотирьох турнірах Grand Slam протягом року). Раніше Новак вже тріумфував на Australian Open та Ролан Гаррос.

Довідка. Серед чоловіків Великий шлем оформлювали лише двоє – Дональд Бадж (1938) та Род Лейвер (1962 та 1969). У жінок це досягнення підкорювалось Морін Коннолі (1953), Маргарет Корт (1970) та Штеффі Граф (1988).