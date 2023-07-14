Цього тижня визначаться всі чемпіони на Вімблдоні-2023, пише 24 канал. Серед тріумфаторів є і представниця України, адже Людмила Кіченок стала переможницею у парному міксті.
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Тим часом визначились фіналісти в одиночному чоловічому розряді. Першим став сербський тенісист Новак Джокович. Друга ракетка світу у трьох сетах розібрався із Янніком Зіннером з Італії.
Джокович йде на рекорд
Таким чином, серб вже вп'яте поспіль вийшов до фіналу Вімблдону. У минулих чотирьох випадках Новак ставав переможцем трав'яного Grand Slam.
Загалом Джокович сім раз підкорював Вімблдон і цього року може наздогнати рекордсмена Роджера Федерера. Швейцарець тріумфував на англійському топ-турнірі 8 разів.
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Історичний шанс для Новака
Суперником Ноле по фіналу стане перша ракетка світу Карлос Алькарас. Іспанець також без особливих проблем у трьох сетах впорався із "нейтральним" тенісистом з Росії Даніїлом Мєдвєдєвим.
Для Карлоса це лише другий фінал Grand Slam в кар'єрі і перший – саме на Вімблдоні. Фінал відбудеться у неділю, 16 липня. Початок – о 16:00 за київським часом.
До слова, Джокович має хороші шанси оформити Великий шлем (перемога на всіх чотирьох турнірах Grand Slam протягом року). Раніше Новак вже тріумфував на Australian Open та Ролан Гаррос.