Первый Grand Slam в карьере: обидчица Свитолиной сенсационно стала чемпионкой Уимблдона

Маркета Вондроушова разобралась с шестой ракеткой мира в финале английского топ-турнира. До этой победы чешская теннисистка имела всего один трофей.

Маркета Вондроушова (Чехия) – Унс Жабер (Тунис) 2:0 (6:4, 6:4)

На Уимблдоне определилась чемпионка в женском одиночном разряде. В финал была близка украинка Элина Свитолина, выбившая первую ракетку мира Игу Швентек, пишет 24 канал.

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Однако в 1/2 финала одесситка уступила Маркете Вондроушовой, которая идет 42-й в рейтинге WTA. Для чешки это был только второй финал Grand Slam в карьере. Первая она проиграла Эшли Барти на Ролан Гаррос в 2019-м.

На этот раз Маркета была андердогом, ведь в битве за трофей ей пришлось сойтись с шестой ракеткой мира Унс Жабер. Спортсменка из Туниса уже играла в финале Уимблдона в прошлом году, но уступила Елене Рыбакиной.

Неплохое начало от Жабер

На этот раз Унс взяла у казашки реванш в четвертьфинале, а в шаге от финала выбила вторую ракетку мира Арину Сабаленко. Первый сет Жабер начала в роли лидера и первой заставила соперницу отдать "свой гейм".

В общем, туниска дважды брала подачи Маркеты, но после этого чешка сразу делала брейк. Но решающее значение имел девятый гейм на подаче Жабер. При счете 4:4 Вондроушова выиграла его и в конце концов довела до победы в сете.

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Вондроушова включается в решающий момент

Это придало чешке уверенность во втором сете, который прошел по схожему сценарию. Судьба снова улыбнулась обидчице Светолиной при счете 4:4. После брейка Маркета уверенно сыграла в чемпионском гейме и наконец выиграла финал.

Для Вондроушовой это только второй трофей в карьере. При этом к действующему Уимблдону 24-летняя чешка становилась серебряным призером Олимпийских игр-2020. Ожидается, что после победы в Англии Маркет поднимется в топ-20 рейтинга WTA.