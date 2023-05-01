Талантливого боксера застрелили в пригороде Парижа возле кальян-бара: детали инцидента

23-летний Уилфрид Флорентен получил два шара во время стычки. Боксер работал в заведении охранником в свободное от спорта время.

В пригороде Парижа Бонней-сюр-Марн произошла трагедия, затронувшая мир бокса. В результате инцидента погиб известный французский боксер Уилфрид Флорентен.

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Случай произошел у входа в кальянный бар. В нем 23-летний спортсмен работал телохранителем и именно в этот вечер была Уилфрида смена. В результате спора Флорентен был застрелен.

Боксера госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства. Среди версий инцидента называется возможная потасовка из-за женщины.

Я ошеломлен, мне очень грустно. Невероятная потеря... Он был отцом двоих детей. Лучшая французская надежда бокса. Его застрелили. Две пули в грудь,

– сказал промоутер спортсмена Джоан Зауи.

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Первой громкой победой Флорентена стала бронзовая медаль на молодежном чемпионате Европы-2018 в весовой категории до 91 килограмма. А уже через год, в 2019-м, Уилфрид стал чемпионом Европы. За последние полгода боксер провел три поединка, выиграв все из них.