У передмісті Парижа Бонней-сюр-Марн сталась трагедія, яка торкнулась світу боксу. В результаті інциденту загинув відомий французький боксер Вілфрід Флорентен.

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Випадок стався біля входу до кальянного бару. У ньому 23-річний спортсмен працював охоронцем і саме у цей вечір була Вілфріда зміна. В результаті суперечки Флорентен був застрелений.

Боксера госпіталізували до лікарні, але врятувати його не вдалось. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Серед версій інциденту називається можлива бійка через жінку.

Я приголомшений, мені дуже прикро. Неймовірна втрата... Він був батьком двох дітей. Найкраща французька надія боксу. Його застрелили. Дві кулі у груди,

– сказав промоутер спортсмена Джоан Зауї.

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Першою голосною перемогою Флорентена стала бронзова медаль на молодіжному чемпіонаті Європи-2018 у ваговій категорії до 91 кілограма. А вже за рік, у 2019-му, Вілфрід став чемпіоном Європи. За останні півроку боксер провів три поєдинки, вигравши всі з них.