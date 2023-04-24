Давид Лопес Томико погиб в результате смертельной аварии. Трагедия произошла на субботнем ралли-спринте в Сан-Бартоломе-де-Пинарес в Испании.
Достойно внимания Во Франции автомобиль влетел в толпу на фестивале: много раненых
От беды никто не предостерег
Томико преодолевал первый участок спуска, когда его машина взмыла с дистанции и скатилась в крутой овраг. Медики пытались спасти испанского гонщика, однако было уже слишком поздно. Давид Лопес Томико скончался от полученных от аварии травм. К тому же это уже не первая смерть раллийных гонщиков за последний месяц.
Другие трагедии в ралли
- Ранее ирландец Крейг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC. Автомобиль Брина врезался в деревянный столб левой стороной (де сидит пилот). В результате ирландец скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал из-за инцидента.
- Также недавно с жизнью простился еще один испанский автогонщик, а именно Хулио Сезар Кастрело. Он погиб в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео. Испанец не справился с управлением и врезался в дерево. Вместе с ним в машине находился штурман Франсиско Хавьер Альварес, также погибший на месте аварии.