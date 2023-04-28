После начала полномасштабной войны в Украине мировой спорт стал отмежевываться от россиян. Многих представителей страны-террористки не допускали к международным состязаниям или заставляли выступать под нейтральным флагом.

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Это неудивительно, ведь только единицы россиян решались осудить геноцид украинцев. Некоторые даже открыто поддерживали политику российского фюрера Владимира Путина.

Ватный боксер

Очередным таким любителем убийств украинцев стал боксер Дмитрий Кудряшов. 37-летний спортсмен выступает в первой тяжелой категории. За свою карьеру он провел 30 матчей, выиграв 25 из них.

В последнем Кудряшов одержал победу над американцем Сэмом Шумейкером. Поединок прошел во Владикавказе под эгидой промоушеной Pravda. После этого Дмитрий заявил, что передаст часть своего гонорара российским захватчикам в поддержку войны в Украине.

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МОК открывает дверь перед россиянами

Отметим, что Международный олимпийский комитет принял скандальное решение вернуть спортсменов из РФ и Белоруссии в мировой спорт. Организация обнародовала рекомендации по их допуску.

Согласно им, россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе и не поддерживать войну в Украине. При этом это не касается командных видов спорта, где послаблений для террористов не было.

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Это повышает риск того, что россияне и белорусы будут представлены на Олимпийских играх-2024 в Париже. МОК пока не принимал решения об участии спортсменов из этих стран на Олимпиаде.