Уходит легенда: рекордсмен АПЛ Гарет Барри завершил профессиональную карьеру
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Гарет Барри сообщил, что завершает игровую карьеру.
Об уходе 39-летнего англичанина из профессионального футбола сообщила пресс-служба "Вест Бромвича".
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Что известно о Гарете Барри
39-летний футболист является рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству проведенных матчей в истории турнира. На счету Барри 653 поединка в элитном английском дивизионе.
Дольше Барри выступал в "Астон Вилле" (1998-2009 гг) и в "Манчестер Сити" (2009-2014 гг.), после чего играл по три сезона за "Эвертон" и "Вест Бромвич Альбион". Правда, в своей последней команде он очень редко выходил на поле, в результате чего и решил повесить бутсы на гвоздь.
Всего за 23 года игровой карьеры Барри забил 67 мячей в 833 матчах.