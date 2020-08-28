Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Гарет Барри сообщил, что завершает игровую карьеру.

Об уходе 39-летнего англичанина из профессионального футбола сообщила пресс-служба "Вест Бромвича".

Смотрите также: Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов 2019/20: видео

An extraordinary, record-breaking career



All the best in retirement, Gareth Barry pic.twitter.com/7XSrnCynPv — West Bromwich Albion (@WBA) August 27, 2020

Что известно о Гарете Барри

39-летний футболист является рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству проведенных матчей в истории турнира. На счету Барри 653 поединка в элитном английском дивизионе.

Дольше Барри выступал в "Астон Вилле" (1998-2009 гг) и в "Манчестер Сити" (2009-2014 гг.), после чего играл по три сезона за "Эвертон" и "Вест Бромвич Альбион". Правда, в своей последней команде он очень редко выходил на поле, в результате чего и решил повесить бутсы на гвоздь.

Всего за 23 года игровой карьеры Барри забил 67 мячей в 833 матчах.