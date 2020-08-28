Йде легенда: рекордсмен АПЛ Гарет Баррі завершив професійну кар'єру
Колишній півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної Англії Гарет Баррі повідомив, що завершує ігрову кар’єру.
Про відхід 39-річного англійця з професійного футболу повідомила пресслужба "Вест Бромвіча".
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Що відомо про Гарета Баррі
39-річний футболіст є рекордсменом англійської Прем’єр-ліги за кількістю проведених матчів в історії турніру. На рахунку Баррі 653 поєдинки в елітному англійському дивізіоні.
Найдовше Баррі виступав у "Астон Віллі" (1998-2009 рр.) І в "Манчестер Сіті" (2009-2014 рр.), після чого грав по три сезони за "Евертон" і "Вест Бромвіч Альбіон". Правда, в своїй останній команді він дуже рідко виходив на поле, в результаті чого і вирішив повісити бутси на цвях.
Всього за 23 роки ігрової кар’єри Баррі забив 67 м’ячів у 833 матчах.