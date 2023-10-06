Шахтер имеет право засудить сбежавшего от войны звездного бразильца: новые детали дела Тете

Дончане понесли немалые убытки из-за того, что не смогли продать своего лидера. Впрочем, похоже, что "горняки" будут иметь отличные шансы в суде.

Из-за начала полномасштабной войны с Россией украинский футбол сильно пострадал. Большинство легионеров покинули УПЛ в одностороннем порядке, ведь ФИФА разрешила им приостанавливать контракты с украинскими клубами.

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Бразилец "кинул" Шахтер

Больше всего от этого пострадал Шахтер, потерявший более десяти ведущих иностранцев. Одной из наиболее болезненных потерь стал уход бразильца Тете.

В марте 2022 года онгер перебрался в Лион, затем выступал за Лестер, а летом этого года подписал соглашение с Галатасараем. При этом последний переход окончательно закрыл для Тете дорогу в Шахтер, ведь его контракт с "горняками" истекает 31 декабря 2023 года.

После объявления трансфера дончане заявили, что подадут в суд на Тете и Галатасарай из-за невыплаты компенсации. Как сообщают турецкие СМИ, появились новые детали по делу, позволяющие "горнякам" рассчитывать на успех.

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Дончане могут засудить Тете

По данным местных источников, при переходе в Лион 31 марта 2022 бразилец заключил новое соглашение с Шахтером. Это было сделано для того, чтобы "горняки" могли продолжать выплачивать Тете часть его зарплаты.

Именно при таком условии французский клуб был готов подписать вингера. Если это так, то летом этого года Тете не мог пользоваться правилом ФИФА и должен до конца 2023 оставаться в Шахтере.

Дело в том, что это правило действует на игроков-легионеров, у которых контракты с клубами УПЛ, подписаны до начала полномасштабного вторжения. А этот договор Тете был подписан уже позже.

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В нем Шахтер прописал клаусулу в размере 150 миллионов на игрока. Именно поэтому, по мнению турецких СМИ, у дончан есть все шансы на успех в суде против Тете и Галатасарая.

Отметим, что бразилец выступал за Шахтер с 2019 по 2022 годы и забил 31 гол в 108 матчах. В этом же сезоне в составе Галатасарая 23-летний вингер наиграл девять матчей и забил один гол (Копенгагену в Лиге чемпионов).