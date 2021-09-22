Угрожали задушить: тренеры жестко избили экс-игроков клуба после просьбы выплатить зарплату
Источник:Podrobno.uz
Недопустимый случай произошел в футбольном клубе из Узбекистана. Тренеры избили двух бывших футболистов команды после просьбы выплатить им зарплату.
Жестко избили футболистов за зарплату
Футболисты Сурхан Жавохир Есонкулов и Акром Ходжаев попросили руководство бывшего клуба выплатить им зарплату, которую задержали. За что получили на орехи. В Сурхане жестко избили игроков.
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Игроков в течение шести месяцев кормили обещаниями, а в конце просто послали на все четыре стороны бывших подопечных. На что клуб получил идентичный ответ от футболистов. Жавохир и Ходжаев сделали то же самое на дверях клубного офиса.
После этого к футболистам позвонили из клуба и заявили, что они могут прийти и забрать свои заработанные деньги. Однако встреча была неприветливой. Сперва досталось Ходжаеву, который приехал в офис первым. Представители клуба избили футболиста битой и угрожали выбросить через окно на улицу.
Впоследствии в офис прибыл и Эсонкулов, которого также закрыли в помещении. Физически поиздевались над игроками наставники команды. Другие били битами и стульями. Мужчины даже заявляли, что хотят задушить футболистов.Вот так! После кровавого избиения бывших игроков команды переодели в чистую одежду, чтобы избавиться от улик и отпустили. Футболистов предупредили, что не стоит идти в полицию, ведь это не принесет никакой пользы игрокам. Руководство футбольной команды "прикроют" в администрации президента Узбекистана.
Эсонкулов таки сообщил правоохранителям, что его избили четыре человека.
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Объяснение клуба
После этого футбольный клуб выступил с официальным заявлением по этому инциденту. В Сурхане опровергли все слова футболистов. Игроки перед расторжением контракта подписали соглашения, в которых было указано, что у игроков нет никаких финансовых претензий к клубу.
В заявлении команды также идет речь, что экс-игроки сговорились и оставили у дверей офиса оскорбительные слова в отношении руководителя клуба. После этого капитан команды Асрор Гафуров пригласил обиженных игроков в офис, чтобы те объяснили свой поступок. В результате разговора между ними произошел конфликт. Собравшиеся остановили схватку и помирили обе стороны.