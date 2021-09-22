Травма медицинского работника на поле

В одном из эпизодов после борьбы игрок получил травму. На помощь футболисту побежали медики, которые хотели вынести за пределы футбольного поля пострадавшего на носилках.

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Но что-то пошло не по плану. Один человек с медицинского персонала сам травмировался пока бежал к футболисту. Работник медицинской бригады потянул мышцу, бросил носилки и прихрамывая упал на газон.

Травмированного футболиста таки вынесли на носилках с поля. После чего на газон вернулись за травмированным медиком. Не сдержал эмоций и слов во время этого эпизода комментатор встречи. Он назвал поле убийцей: "Мужчина с носилками получил травму. Я говорю вам, это поле – убийца".

Видео травмы врача