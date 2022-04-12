Екатерина Усик: Как он может знать вообще, что у нас

Жена украинского боксера рассказала подробности разговора между Усиком и Поветкиным. Российский спортсмен во время общения заявлял, что в Украине что-то не так, что все это семье Усика кажется.

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Я скажу так, что есть адекватные боксеры, и в русском мире они тоже есть. То, что Поветкин начал что-то рассказывать, он не понимает вообще ничего. Поветкин Саше начал звонить, рассказывать какие-то истории, что что-то не так у вас, что-то вам кажется. То есть, как он может знать вообще, что у нас?,

– сказала Екатерина Усик.

Екатерина добавила, что с начала войны в Украине, которую начала Россия, многие были, которые просто включили режим игнорирования. Хотя в мирное время регулярно звонили и говорили о "братских народах".

"И плюс многие отморозились, не поддержали вообще, ничего не написали. То есть в мирное время были звонки. Сейчас смотрю — какое братское сердце, Боже мой? Все, война раскрыла все карты, всех людей. Боксеры, не боксеры – просто всех. К сожалению, такой ценой — это просто ужас, но все показали люди, кто есть кто, и это, наверное, должно было произойти", – ответила супруга чемпиона мира.

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