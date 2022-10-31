"Моя судьба – бороться против коммунистов": победа Ломаченко вдохновила экс-чемпиона мира

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Йорденис Угас поздравил Василия Ломаченко с победой в бою с Джемейном Ортисом. Кубинский боксер является большим другом Украины и противником Российской Федерации.

В ночь с 29 на 30 октября произошло долгожданное возвращение в ринг Василия Ломаченко. Украинский боксер единогласным решением судей победил Джемейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в карьере.

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На триумфальное возвращение Ломаченко отреагировал кубинский боксер Йорденис Угас. Бывший чемпион мира в полусреднем весе поражен поступком Василия, отказавшегося от потенциального поединка за звание абсолюта и вернувшегося в Украину во время войны.

Поздравляю Василия Ломаченко с победой. Невероятно, что у него была возможность бороться за четыре пояса, но решил остаться и служить своей стране. Прекрасный пример для всех. Иногда я думаю, что моя судьба на Кубе бороться против коммунистов, чтобы спасти мою страну,

– написал Угас в твиттере.

Отметим, что кубинец - последовательный противник захватнической войны России против Украины. Еще в начале агрессии Угас публично поддержал украинский народ и сравнил Путина с Гитлером.

Также Йорденис Угас открыто отстаивает право кубинцев на свободу и является противником правящего режима. Из-за активной гражданской позиции боксер вынужден жить в Майами, поскольку на родине ему грозит заключение.