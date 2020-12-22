Крупнейший промоушен в мире по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC) представил лучшие нокауты 2020 года.

На официальном аккаунте организации в ютубе появился ролик, в котором собраны самые яркие моменты, приведшие к досрочному завершению поединков.

На главный приз претендуют четыре бойца: Коди Гарбрандт (UFC 250), Хоакин Бакли (UFC Fight Island 5), Кеос Уильямс (UFC Vegas 14) и Кевин Холланд (UFC 256).

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Первый во втором раунде нокаутировал Рафаэля Ассунсао 6 июня на UFC 250, добивая его, когда тот сидел на настиле октагона и не отвечал на удары. Бакли ударом "вертушкой" вырубил Импу Касанганая 10 октября на UFC Fight Night 179.

Уильямс нокаутировал в первом раунде Абдул Разака Альхассана на турнире UFC Fight Night 182 14 ноября. Холланд 12 декабря на UFC 256 расправился с Роналдо Соузой.

Видео лучших нокаутов UFC в 2020 году