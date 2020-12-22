Найбільший промоушен у світі зі змішаних єдиноборств Ultimate Fighting Championship (UFC) представив найкращі нокаути 2020 року.

На офіційному акаунті організації в ютубі з'явився ролик, в якому зібрані найяскравіші моменти, що призвели до дострокового завершення поєдинків.

На головний приз претендують чотири бійці: Коді Гарбрандт (UFC 250), Хоакін Баклі (UFC Fight Island 5), Кеос Вільямс (UFC Vegas 14) і Кевін Голланд (UFC 256).

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Перший у другому раунді нокаутував Рафаеля Ассунсао 6 червня на UFC 250, добиваючи його, коли той сидів на настилі октагону і не відповідав на удари. Баклі ударом "вертушкою" вирубив Імпу Касанганая 10 жовтня на UFC Fight Night 179.

Вільямс нокаутував у першому раунді Абдул Разака Альхассана на турнірі UFC Fight Night 182 14 листопада. Голланд 12 грудня на UFC 256 розправився з Жакаре Соузою.

Відео найкращих нокаутів UFC у 2020 році