Украинский боксер Тарас Шелестюк продолжает подготовку к предстоящим поединкам. Украинец провел спарринг с бывшим чемпионом мира Виктором Ортисом.

О своем спарринге с одним из лучших боксеров прошлых лет сообщил сам Тарас Шелестюк на своей странице в инстаграме.

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Спарринг с экс-чемпионом мира

Украинец мотивационно прокомментировал свой пост.

Кто такой Тарас Шелестюк?

Украинский боксер, который в своей карьере еще не знает вкуса поражений. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне получил бронзовую награду. Последний раз на ринг выходил в конце января 2020-го года, где по решению судей украинец одержал победу над аргентинцем Луисом Альртом Вероной.

Ты учишься и растешь, если тренируешься с самыми лучшими. Спарринг с бывшим чемпионом мира по версии WBC Виктором Ортисом. Отличная работа и хороший опыт,

– написал Шелестюк.

Виктор Ортис – американский боксер, выступавший в полусреднем весе. Бывший чемпион мира по версии WBC. Был признан самым перспективным боксером 2008-го года по мнению ESPN. Поединок Ортиса с Андре Берто в 2011 году был назван "боем года" по версии журнала The Ring.