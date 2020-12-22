Шелестюк провел спарринг с бывшим соперником Мейвезера
Украинский боксер Тарас Шелестюк продолжает подготовку к предстоящим поединкам. Украинец провел спарринг с бывшим чемпионом мира Виктором Ортисом.
О своем спарринге с одним из лучших боксеров прошлых лет сообщил сам Тарас Шелестюк на своей странице в инстаграме.
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Спарринг с экс-чемпионом мира
Украинец мотивационно прокомментировал свой пост.
Кто такой Тарас Шелестюк?
Украинский боксер, который в своей карьере еще не знает вкуса поражений. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне получил бронзовую награду. Последний раз на ринг выходил в конце января 2020-го года, где по решению судей украинец одержал победу над аргентинцем Луисом Альртом Вероной.
Ты учишься и растешь, если тренируешься с самыми лучшими. Спарринг с бывшим чемпионом мира по версии WBC Виктором Ортисом. Отличная работа и хороший опыт,
– написал Шелестюк.
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