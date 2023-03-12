В Лас-Вегасе (США) прошел очередной вечер турнир ММА – UFC Fight Night 221, пишет 24 канал. В одном из боев грузин Мераб Двалишвили одолел россиянина Петра Яна и выкрикнул "Слава Украине" из октагона.

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Впрочем, в этот вечер были и не совсем адекватные боксеры. Речь о Никите Крылове, которого представили как украинца. Боец родился в городе Хрустальный Луганской области, с 2014 года находится под оккупацией России.

Диктор представил Крылова как спортсмена из Донецка, Украина. Никита сумел победить представителя США Райана Спанна, а после поединка начал выкрикивать в зал "Россия, Россия". Поэтому боец был освистан публикой.

Как американская публика унизила Крылова:

Отметим, что "рашизм головного мозга" продолжается у Крылова с самого начала войны. Еще в 2014 году он изменил Украине и поддержал российскую оккупацию Донбасса.

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Крылов не скрывал, что хотел получить паспорт РФ и представлять на соревнованиях страну-оккупанта, впрочем, довести дело до конца так и не смог. Также Никита выражал желание выступать под флагом террористической организации "ЛНР".