У Лас-Вегасі (США) пройшов черговий вечір турнір ММА – UFC Fight Night 221, пише 24 канал. В одному з боїв грузин Мераб Двалішвілі здолав росіянина Петра Яна та вигукнув "Слава Україні" з октагону.

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Втім у цей вечір були і не зовсім адекватні боксери. Мова про Нікіту Крилова, якого представили як українця. Боєць народився у місті Хрустальний Луганської області, яке з 2014 року перебуває під окупацією Росії.

Диктор же представив Крилова як спортсмена з Донецька, Україна. Нікіта зумів перемогти представника США Раяна Спанна, а після поєдинку почав вигукувати у зал "Росія, Росія". Через це боєць був освистаний публікою.

Як американська публіка принизила Крилова:

Відзначимо, що "рашизм головного мозку" триває у Крилова з самого початку війни. Ще у 2014 році він зрадив Україну та підтримав російську окупацію Донбасу.

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Крилов не приховував, що хотів отримати паспорт РФ та представляти на змаганнях країну-окупанта, втім довести справу до кінця так і не зміг. Також Нікіта висловлював бажання виступати під прапором терористичної організації "ЛНР".