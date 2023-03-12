Грузинский боец деклассировал именитого российского соперника Петра Яна. Все судьи единогласно отдали победу Мерабу Двалишвили – 50:45, 50:45 и 50:45. 24 канал.

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Грузинский народ бок о бок из Украины

После оглашения результатов Мераб что-то в личном разговоре сказал свергнутому сопернику, у которого появилась серьезная гематома вместо глаза.

Отличился грузин и за пределами поединка. Журналист UFC Fight Night 221 взял свежий комментарий в Двалишвили сразу после результатов. Мераб откровенно осудил российскую агрессию в сторону Украины и призвал прекратить войну. Грузинский боец заявил, что против войны, которую в мирной Украине развязала враждебная Россия во главе со своим диктатором Владимиром Путиным.

Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас всего 5 миллионов, но мы сильны. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны,

– заявил Двалишвили.

Видео с объявления результатов

Подробности. Мераб Двалишвили дебютировал в ММА в 2014 году. По состоянию на март 2023 года занимает 3 место в рейтинге UFC. Грузин уже не знает вкуса поражений в течение девяти боев.

Напомним, что в Грузии уже несколько дней продолжаются протесты, начавшиеся из-за скандального пророссийского законопроекта "иноагентов". Проект "О прозрачности иностранного влияния" повторяет российское законодательство об "иноагентах".

Во время акций, которые правоохранители пытались разогнать водометами и слезоточивым газом, в Грузии раздаются знаменитые лозунги "Путин – х**ло" и "русский военный корабль, иди на*уй". Грузины же используют коктейли Молотова.

Грузинский народ еще раз доказал, что стоит на стороне Украины и выступает против России и ее безумных действий.