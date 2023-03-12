Грузинский боец закричал "Слава Украине" после победы над россиянином: мощное видео

В ночь с 11 на 12 марта в американском Парадайге состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Главное сражение ночи запомнилось победой грузина Мераб Двалишвили.

Грузинский боец деклассировал именитого российского соперника Петра Яна. Все судьи единогласно отдали победу Мерабу Двалишвили – 50:45, 50:45 и 50:45. 24 канал.

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Грузинский народ бок о бок из Украины

После оглашения результатов Мераб что-то в личном разговоре сказал свергнутому сопернику, у которого появилась серьезная гематома вместо глаза.

Отличился грузин и за пределами поединка. Журналист UFC Fight Night 221 взял свежий комментарий в Двалишвили сразу после результатов. Мераб откровенно осудил российскую агрессию в сторону Украины и призвал прекратить войну. Грузинский боец заявил, что против войны, которую в мирной Украине развязала враждебная Россия во главе со своим диктатором Владимиром Путиным.

Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас всего 5 миллионов, но мы сильны. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны,

– заявил Двалишвили.

Видео с объявления результатов

Мераб Двалишвили дебютировал в ММА в 2014 году. По состоянию на март 2023 года занимает 3 место в рейтинге UFC. Грузин уже не знает вкуса поражений в течение девяти боев.

Напомним, что в Грузии уже несколько дней продолжаются протесты, начавшиеся из-за скандального пророссийского законопроекта "иноагентов". Проект "О прозрачности иностранного влияния" повторяет российское законодательство об "иноагентах".

Во время акций, которые правоохранители пытались разогнать водометами и слезоточивым газом, в Грузии раздаются знаменитые лозунги "Путин – х**ло" и "русский военный корабль, иди на*уй". Грузины же используют коктейли Молотова.

Грузинский народ еще раз доказал, что стоит на стороне Украины и выступает против России и ее безумных действий.