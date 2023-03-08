22-летний правый вингер Динамо Георгий Цитаишвили отреагировал на протесты под парламентом Грузии из-за пророссийского проекта. Футболист, выступающий в аренде в польском Лехе, распространил публикации в соцсетях.

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Цитаишвили лаконично и резко выступил против такого закона в Грузии.

Нет – российскому закону,

– написал Гио.



Цитаишвили выступил против закона в Грузии / Скриншот из инстаграма футболиста

В следующем сторис Георгий добавил два флага – Евросоюза и Грузии.



Реакция Цитаишвили на протесты в Грузии / Скриншот из инстаграма футболиста

Напомним, что Цитаишвили сменил свое украинское гражданство на грузинское. За сборную Грузии Гио уже провел 13 матчей, в которых забил один гол. До этого выступал за разные возрастные категории сборной Украины, но за главную команду не играл.

Пока футболист выступает в Польше за Лех. За время в аренде Цитаишвили отыграл 25 поединков, в которых отличился одним мячом и двумя ассистами.

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