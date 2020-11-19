Бой на турнире Copa Thunder de MMA Amador в Сан-Паулу (Бразилия) между Джессианом Лукасом и Майклом Дугласом запомнился ужасными ошибками рефери. Судья продолжал бой после того, как один из бойцов трижды побывал в нокауте.

Таких диких ошибок не было во время столкновений смешанных единоборств среди любителей. Майкл Дуглас уже на 11-й секунде побывал на канвасе, но судья решил не останавливать бой и позволил сопернику продолжить избиение бойца, который был беспомощным, пишет 24 канал.

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Ужасное судейство

Сначала Джессиан Лукас остановился и не стал нападать на лежащего соперника, но увидев, что рефери никак не реагирует на падение Майкла все же добил бойца.

После нескольких мощных ударов Лукаса рефери таки остановил бой и объявил тайм-аут. После таких атак соперника Дуглас уже едва держался на ногах, но судья думал иначе и сигнализировал о продолжении поединка.

Через несколько секунд Лукас в осередной раз упал на канвас, тогда судья наконец остановил избиение. Присудил победу Лукасу.

Бразильская национальная атлетическая комиссия MMA была шокирована такими действиями рефери и без колебаний дисквалифицировала судью. Теперь для того, чтобы рефери снова смог выйти в Октагон ему придется заново проходить подготовительные курсы.

По их мнению, он должен был останавить противостояние еще после первого нокаута от Лукаса. Он никак не прокомментировал такое свое поведение во время этого боя.