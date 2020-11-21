Главным боем UFC 255 станет титульный бой в легчайшем весе между действующим чемпионом бразильцем Дейвисоном Фигейреду и американцем Алексом Пересом. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Фигейреду на UFC 255 должен был защитить свой титул в бою против Коди Гарбрандта. Однако тот снялся с турнира из-за травмы. Поэтому заменить его и должен Алекс Перес, который является четвертым номером рейтинга. При этом он должен был провести бой на этом же турнире против Брэндона Морено.

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Для Фигейреду это будет первая защита чемпионского титула. Он выиграл его в бою против Джозефа Бенавидеса, победив соперника удушающим приемом еще в первом раунде. При этом это был второй бой между этими бойцами за этот титул. Первый состоялся в феврале, и тоже закончился победой Фигейреду. Но тогда бразилец не вложился в весовую категорию, поэтому титул в лимите 125 фунтов остался вакантным.

Перед боем оба бойца провели обязательную процедуру взвешивания. Фигейреду оказался тяжелее своего соперника – 56,6 килограмма против 56,2 килограмма у Переса.



Сравнение Фигейреду – Перес / Иллюстрация UFC

В этом бою эксперты отдают предпочтение именно Фигейреду. На его победу в букмекерской конторе Marathonbet выставили коэффициент 1,32. на то, что Перес победит и выиграет титул – 3,45. Ожидать на ничью не слишком стоит – коэффициент аж 51,00 на такой итог.

На то, что Фигейреду отправит соперника в нокдаун, букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1,50. Что в нокдаун Перес отправит бразильца – 3,72.

Бой может быть довольно коротким и закончиться еще в первом раунде – 3,26 на такой итог. При этом именно победа в первом раунде оказывается наиболее вероятной и для двух бойцов – 4,55 на победу Фигейреду и 12,00 на победу Переса в дебютном раунде. Далее коэффициенты возрастают. На то, что оба бойца продержатся полный бой – 4,20.

Наиболее вероятным является то, что бой закончится нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией – коэффициент 1,666 на такую ставку.

Несмотря на то, что это будет главный бой вечера, эксперты не слишком склоняются к мысли, что этому бою присудят звание "бой вечера": коэффициент 3,46 что "да" и 1,28 – что "нет".