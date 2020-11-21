Головним боєм UFC 255 стане титульний бій в найлегшій вазі між діючим чемпіоном бразильцем Дейвісоном Фігейреду і американцем Алексом Пересом. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Фігейреду на UFC 255 мав захистити свій титул в бою проти Коді Гарбрандта. Однак той знявся з турніру через травму. Тож замінити його і повинен Алекс Перес, який є четвертим номером рейтингу. При цьому він повинен був провести бій на цьому ж турнірі проти Брендона Морено.

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Для Фігейреду це буде перший захист чемпіонського титулу. Він виграв його в бою проти Джозефа Бенавідеса, перемігши суперника задушливим прийомом ще у першому раунді. При цьому це був другий бій між цими бійцями за цей титул. Перший відбувся в лютому, і теж закінчився перемогою Фігейреду. Але тоді бразилець не вклався у вагову категорію, тож титул у ліміті 125 фунтів залишився вакантним.

Перед боєм обидва бійці провели обов'язкову процедуру зважування. Фігейреду виявився важчим за свого суперника – 56,6 кілограма проти 56,2 кілограма у Переса.



Порівняння Фігейреду – Перес / Ілюстрація UFC

У цьому бою експерти віддають перевагу саме Фігейреду. На його перемогу в букмекерській конторі Marathonbet виставили коефіцієнт 1,32. на те, що Перес переможе та виграє титул – 3,45. Очікувати на нічию не надто варто – коефіцієнт аж 51,00 на такий підсумок.

На те, що Фігейреду відправить суперника у нокдаун, букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,50. Що в нокдаун Перес відправить бразильця – 3,72.

Бій може бути доволі коротким і закінчитися ще в першому раунді – 3,26 на такий підсумок. При цьому саме перемога в першому раунді виявляється найбільш ймовірною і для двох бійців – 4,55 на перемогу Фігейреду та 12,00 на перемогу Переса в дебютному раунді. Далі коефіцієнти зростають. На те, що обидва бійці протримаються повний бій – 4,20.

Найбільш ймовірним є те, що бій закінчиться нокаутом, технічним нокаутом чи дискваліфікацією – коефіцієнт 1,666 на таку ставку.

Попри те, що це буде головний бій вечора, експерти не надто схиляються до думки, що цьому бою присудять звання "бій вечора": коефіцієнт 3,46 що "так" та 1,28 – що "ні".