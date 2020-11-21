UFC 255: где смотреть онлайн бой Шевченко – Майя
В субботу, 21 ноября (ночь на 22 ноября в Украине) состоится UFC 255. Его проведут в Лас-Вегасе, а одним из главных боев станет встреча в октагоне Валентины Шевченко и Дженнифер Майя.
Эксклюзивными правами на показ матчей UFC в Украине владеет канал Setanta. Именно здесь и покажут UFC 255.
Начало трансляции боев на канале в 05:00 22 ноября. Именно тогда начнется основной кард, где будут два главных боя:
- Валентина Шевченко будет защищать чемпионский титул в бою против Дженнифер Майя
- Дейвисон Фигейреду будет защищать титул против Алекса Переса.
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Оба титульных боя будут ближе к 07:00 по киевскому времени.
В Украине канал Setanta доступен онлайн для просмотра на большинстве видеосервисов: Megogo, Oll.tv, sweet.tv. Однако доступ к трансляции на этих платформах платный. А также требует регистрации.
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