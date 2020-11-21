В суботу, 21 листопада (ніч на 22 листопада в Україні) відбудеться UFC 255. Його проведуть в Лас-Вегасі, а одним з головних боїв стане зустріч в октагоні Валентини Шевченко та Дженніфер Майя.

Ексклюзивними правами на показ матчів UFC в Україні володіє канал Setanta. Саме тут і покажуть UFC 255.

Початок трансляції боїв на каналі о 05:00 22 листопада. Саме тоді розпочнеться основний кард, де будуть два головні бої:

Валентина Шевченко захищатиме чемпіонський титул в бою проти Дженніфер Майя

Дейвісон Фігейреду захищатиме титул проти Алекса Переса.

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Обидві титульні бої будуть ближче до 07:00 за київським часом.

В Україні канал Setanta доступний онлайн для перегляду на більшості відеосервісів: Megogo, Oll.tv, sweet.tv. Однак доступ до трансляції на цих платформах платний. А також вимагає реєстрації.