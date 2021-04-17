Албанская команда не прибыла в Украину на матч, который был запланирован на 11 апреля. Причиной назвали забастовку авиадиспетчеров.

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Эта победа позволила украинцам набрать в групповом этапе 12 очков и занять второе место в группе. Среди лучших команд, финишировавших в своих квартетах на вторых местах, Украина показала второй лучший результат.

Футзальная сборная Украины гарантировала выход на Евро-2022 еще до решения по матчу с Албанией.

Финальный турнир Евро-2022 пройдет с 9 января по 22 февраля 2022 года.