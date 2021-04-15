Назывались две причины – забастовка авиадиспетчеров и ситуация с ковидом в Албании.

К теме УЕФА отменила матч сборной Украины на футзальные Евро-2022

Что ожидает Украину

Украинцы гарантировали себе второе место в группе. По регламенту, шесть лучших вторых мест выйдут на чемпионат Европы напрямую, еще две сыграют стыковые матчи.

Сейчас Украина шестая в рейтинге лучших команд, финишировавших вторыми.

Если УЕФА зачислит Украине техническую победу или оставит матч несыгранным, команда выйдет на Евро напрямую. Если же скажет сыграть встречу с Албанией – украинцам нужно ее не проиграть, чтобы попасть на Евро. В первом матче украинская сборная разгромила албанцев – 10:3.